وزير الطاقة يناقش تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، بمعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي، حيث أكد الاجتماع العمل على تعزيز العلاقة الثنائية بين المملكة العربية السعودية واليابان في مجال الطاقة.

وشدد الوزيران على أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وذلك من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة. مشيرين إلى الحاجة لضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، منوهين بأن المملكة ستستمر في كونها الشريك والمصدّر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لليابان.

وتطرق الوزيران لأهمية الاستثمارات القائمة بين البلدين، والتعاون المستمر في مجالات البحث والتطوير، ونشر التقنية لتمكين التحول إلى أنظمة طاقة نظيفة، وعلى وجه الخصوص التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وأنواع جديدة من الوقود منخفضة الكربون مثل الهيدروجين/الأمونيا، واستخدام تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS).