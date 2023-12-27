وزير العدل: الخطاب الملكي يؤكد مواصلة المملكة طريق التنمية الشاملة والمستدامة

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ثمّن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله- في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وقال معالي وزير العدل: إن الخطاب الملكي يؤكد مواصلة المملكة طريق التنمية المستدامة ويعكس المكانة العظيمة للمملكة وثقلها الإستراتيجي على المستوى الإقليمي والعالمي وحضورها المؤثر على جميع الأصعدة.

وأكد معاليه أن الخطاب الملكي أبرز المنجزات المتحققة على الأصعدة كافة؛ والتي جاءت نتيجة لتنفيذ مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030، ومنها تقدم المملكة أكثر من 50% في مؤشرات التنمية للأمم المتحدة، وتحقيق الاقتصاد السعودي النمو الأسرع على مستوى G20 لعام 2022، ونمو الناتج المحلي للمملكة 8.7%، والناتج المحلي غير النفطي 4.8% خلال 2022.

وأشار معالي الدكتور وليد الصمعاني إلى أن الخطاب الملكي؛ جاء محملا بالتفاؤل نحو مستقبل أكثر تطوراً ونجاحاً بجميع القطاعات، ومنجزات نوعية تم تحقيقها، وتأتي استضافة معرض إكسبو 2030 تأكيداً لما تحظى به المملكة من مكانة وثقة عالمية، ولتكون واجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية.