وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

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رفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، باسمه وباسم جميع منسوبي المرفق العدلي، التهنئة للقيادة الحكيمة؛ بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام.

ونوه الدكتور الصمعاني بما حققه حج هذا العام من نجاح على المستويات كافة من حيث تكامل الخدمات والتعاون بين الأجهزة الحكومية كافة والقطاعين العام والخاص.

ولفت معالي وزير العدل النظر إلى أن هذا النجاح؛ كان ثمرة للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- اللذين سخرا كافة الجهود والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، لأداء شعيرتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وختم معاليه تصريحه بالشكر لله تعالى ودعائه بأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يديم على قيادتها الرشيدة نعمة وشرف خدمة الحرمين الشريفين، وأن يجزيها خير الجزاء على ما قامت وتقوم به من جهود لخدمة ضيوف الرحمن؛ لأداء نسكهم براحة ويسر واطمئنان.