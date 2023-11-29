وزير العدل يهنئ القيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 الرياض

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رفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.

وقال معاليه: إن الدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وقيادة سموه لملف الرياض إكسبو 2030 بشكل شخصي ومباشر؛ أثمر في إبراز القدرات التنظيمية التي تمتلكها المملكة، ووفر كل الممكنات المتاحة، مما كان له عظيم الأثر في فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 الرياض.

وأكد معاليه أن فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030 هو فرصة رائعة لنشارك العالم من خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة التي تشهدها المملكة بفضل نجاح مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030؛ والتي استطاع المواطن أن يرى ثمارها وأثرها عليه من خلال تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة له في شتى المجالات.

وأضاف معاليه: إن هذا التتويج يعد ترسيخًا لدور المملكة الريادي والمحوري في المنطقة والعالم بأسره، ويعكس حجم الثقة الدولية التي تحظى بها لدى دول العالم؛ والذي جعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية ومنها معرض إكسبو.

وأشاد معاليه بالجهود المبذولة لجعل ملف الرياض المشارك في هذه المنافسة العالمية يُظهر المقومات الجبارة والخبرات الكبيرة التي تمتلكها المملكة في شتى المجالات ومنها الذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية، بالشكل المناسب؛ كونها الدولة الأجدر باستضافة وإدارة مثل هذا الحدث العالمي.