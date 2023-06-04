وزير العدل يوجه بإطلاق كتابة العدل الافتراضية

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وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق كتابة العدل الافتراضية، لتقديم خدمات التوثيق عن بعد بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة المرافق العدلية؛ ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.

وأوضحت وزارة العدل، أن كتابة العدل الافتراضية، تهدف إلى حوكمة الإجراءات، والارتقاء بمستوى كفاءة وجودة الخدمات التوثيقية، وتحسين تجربة المستفيد، بإتاحة خدمات التوثيق بكل يسر وسهولة, مشيرة إلى أن كتابة العدل الافتراضية تستهدف الأفراد والمنشآت؛ حيث تتيح لهم إنجاز الخدمات المتعلقة بالوكالات، والإقرارات، والعقارات، في إجراءات رقمية بالكامل.

وللاستفادة من خدمات التوثيق عبر كتابة العدل الافتراضية، بينت الوزارة أن ذلك من خلال الدخول على بوابة ناجز Najiz.sa، والانتقال إلى خدمات التوثيق، واختيار كتابة العدل الافتراضية، ثم تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله؛ ليتم تدقيق النموذج من قبل فريق مختص، ومصادقة الأطراف على النموذج من خلال رمز التحقق المرسل عبر أبشر.

وأكدت أن خدمة كتابة العدل الافتراضية، تأتي ضمن سعي وزارة العدل لاستكمال منظومة التحول الرقمي لخدماتها، لمواكبة رؤية السعودية 2030، وتعزيز جودة الحياة للمستفيدين.