وزير المالية: المملكة تبذل جهودا لمواجهة تغيرات المناخ والاستثمار في الطاقة المتجددة

أكد محمد الجدعان وزير المالية، أن العالم يمر في الوقت الحالي بفترات صعبة ويحتاج للاستقرار وتوفير التمويل، خاصة مع ارتفاع معدل الفائدة وارتفاع التضخم.

أهمية وجود تعاون دولي

وأضاف وزير المالية خلال حديثه في أعمال اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة الاستثمار بالرياض، أنه لابد أن يكون هناك تعاون، وترابط مع دول العالم لمواجهة المشكلات.

وتابع: بعض الدول تعاني من ارتفاع الدين، موضحًا أن المملكة تعمل مع المنظمات الدولية ومجموعة العشرين للمساعدة وحشد مؤسسات التنمية متعددة الأطراف لضمان الدعم لدول المنطقة.

توقعات إيجابية

أردف، أن المملكة تعمل مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين لتقديم الدعم للعالم والشركات منخفضة الدخل فيما يتعلق بالغذاء، مضيفا أن المملكة مستعدة للنمو الاقتصادي، وقللت من المخاطر المالية بالتعاون مع دول مجموعة العشرين.

وتوقع وزير المالية أن يواجه العالم ظروفا صعبة خلال الأشهر المقبلة، في ظل الصراع والحرب في أوروبا، وستكون السنوات الست المقبلة جيدة جداً لدول الخليج العربي، في حين ستكون الفترة ذاتها صعبة على دول أخرى في المنطقة لذا فستحاول المملكة مساعدتها.

أهمية معرفة التغير المناخي

وأشار وزير المالية إلى حاجة العالم إلى التعاون والتآزر لتحقيق الاستقرار، والاستثمار في أمن الطاقة، وعدم إغفال التغير المناخي الذي يحتاج لمواجهته تضافر الجهود العالمية.

واختتم محمد الجداعان حديثه قائلًا: أن المملكة تبذل جهودا كثيرة للتعامل مع التغيرات المناخية والاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية.