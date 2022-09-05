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وزير المالية: تطوير المحتوى المحلي يساعد على توطين السلع وخلق فرص للمستثمرين

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 5 سبتمبر 2022 - 11:40 صباحًا

قال محمد الجدعان، وزير المالية، إن تنمية الاقتصاد يعني توفير فرص واعدة للمستثمرين الأجانب وفقًا للاستراتيجية الوطنية، والنهوض بالمحتوى السوق المحلي، وخلق فرص مختلفة في كافة المجالات.

تطوير المحتوى المحلي يساعد على توطين السلع وخلق فرص للمستثمرين

وأضاف خلال حديثه في مؤتمر تطويرالمحتوى المحلي، أن تنمية المحتوى المحلي توفر بيئة جاذبة للمستثمرين، وتسعد عىل توطين السلع والخدمات داخل السوق المحلي، والعمل على تصدير السوق الخارجية.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 5 سبتمبر 2022 - 11:40 صباحًا
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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