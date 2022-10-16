وزير المالية لـ”النقد الدولي”: عليكم تقديم دعم مالي كافٍ ومنصف لدول المنطقة

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حث وزير المالية، محمد الجدعان، صندوق النقد الدولي على تقديم دعم مالي كافٍ ومنصف لجميع دول المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في اجتماع محافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان MENAP مع مدير عام صندوق النقد الدولي.
كما شدد “الجدعان”، عبر حسابه الرسمي بتويتر، على ضرورة تقديم الصندوق المساعدة الفنية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.
وفي سياق آخر، شارك الجدعان في اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية في واشنطن.
وخلال الاجتماع شدد وزير المالية على ضرورة وضع الأولوية للأمن الغذائي وسبل الحصول على الطاقة، لتأمين حياة كريمة لأكثر المجتمعات تأثرًا بتلك الأزمات.