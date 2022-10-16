أبرز الموادالاقتصاد

وزير المالية لـ”النقد الدولي”: عليكم تقديم دعم مالي كافٍ ومنصف لدول المنطقة

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 أكتوبر 2022 - 12:30 صباحًا
Saudi Minister of Finance Mohammed Al-Jadaan arrives to attends the Euromoney conference in the Saudi capital Riyadh on May 2, 2018 . - The two-day conference will focus on Saudi Arabia's finance and investments. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP) (Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

المناطق_متابعات

حث وزير المالية، محمد الجدعان، صندوق النقد الدولي على تقديم دعم مالي كافٍ ومنصف لجميع دول المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في اجتماع محافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان MENAP مع مدير عام صندوق النقد الدولي.

كما شدد “الجدعان”، عبر حسابه الرسمي بتويتر، على ضرورة تقديم الصندوق المساعدة الفنية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.

وفي سياق آخر، شارك الجدعان في اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية في واشنطن.

وخلال الاجتماع شدد وزير المالية على ضرورة وضع الأولوية للأمن الغذائي وسبل الحصول على الطاقة، لتأمين حياة كريمة لأكثر المجتمعات تأثرًا بتلك الأزمات.

أخبار قد تهمك

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 أكتوبر 2022 - 12:30 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

زر الذهاب إلى الأعلى