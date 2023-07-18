وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يشاركان في الاجتماع الثالث ‏لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

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شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ ‏البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن محمد السياري، في الاجتماع الثالث ‏لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت ‏الرئاسة الهندية الذي عُقد يومي 17-18 يوليو 2023م في الهند.‏

واستعرض وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول المجموعة ‏وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية خلال ‏الاجتماع أبرز المسائل المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي منذ الاجتماع ‏الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، ‏الذي عقد في أبريل الماضي.‏

‏وشهدت الاجتماعات مناقشة الاقتصاد العالمي، والصحة العالمية، ‏والتمويل المستدام، والبنية التحتية، والهيكل المالي الدولي، والضرائب ‏الدولية، والقطاع المالي والشمول المالي.‏

وأصدرت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين ملخصا رئاسيا يتضمن عددا ‏من الموضوعات والمواقف التي اتفق عليها أعضاء المجموعة.‏