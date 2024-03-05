وزير المالية يبشر المواطنين: ندرس إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين

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كشف محمد الجدعان وزير المالية أنه تتم الآن دراسة إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين، خصوصا وأن السعودية تسعى إلى البحث عن استقطاب الكفاءات المنتجة للاقتصاد المحلي.

وقال الجدعان: “قرار فرض المقابل المالي للمرافقين كان ضروريا لاستفادتهم من الدعوم المقدمة للاقتصاد في المياه والكهرباء وغيرها”.

وبين في لقاء مع “بودكاست سقراط” على قناة ثمانية: إن فرض ضريبة القيمة المضافة تم في وقت صعب، وهي تتوافق مع السياسات الاقتصادية الخليجية، مشيرا إلى أن ضريبة الدخل لها إيجابيات ولكن لها سلبيات على الاقتصاد.

وأضاف وزير المالية: “الإصلاحات الاقتصادية في السعودية كانت مؤلمة ولكن لم نستطيع الانتظار، وهي في سبيل أن يكون هناك ضبط للمالية العامة وتخفيف العجز، وأن يكون هناك نتائج إيجابية متنوعة على الاقتصاد”.

وأشار إلى إطلاق مبادرات حكومية تشجع على الادخار مثل “صكوك صح”، مبينا أنه سيتبعها العمل مع “فنتك” لإصدار منتجات أخرى تساعد على الادخار وقد تكون مدفوعة الزكاة بمعنى أن المشترك لا يتحمل سداد الزكاة.