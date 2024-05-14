وزير المالية يشارك في منتدى قطر الاقتصادي 2024م

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يشارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي، والذي سيعقد خلال الفترة من 6 – 8 ذي القعدة 1445هـ الموافق 14 – 16 مايو 2024م بمدينة الدوحة القطرية، وذلك لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيشارك معاليه خلال اليوم الأول للمنتدى في جلسة حوارية بعنوان “إعادة صياغة اقتصادات الشرق الأوسط”، إلى جانب معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ومعالي وزير المالية القطري الأستاذ علي الكواري.

وسيجمع المنتدى أكثر من 1,000 صانع قرار من قادة القطاعين الحكومي والخاص من حول العالم لمناقشة عدد من الموضوعات وهي: التحديات الجيوسياسية والعولمة والتجارة، وتحول الطاقة، والابتكار التقني، وآفاق الأعمال والاستثمار، والرياضة والترفيه.