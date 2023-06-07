وزير المالية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام المقيّمين المعتمدين

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رفعَ معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان،الشكرَ والتقديرَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود،وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز،وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء – حفظهما الله -بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام المقيّمين المعتمدين.

وأوضح الجدعان أن صدور تعديلات نظام المقيمين المعتمدين يواكب ما تضطلع به الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين من وظيفة حيوية في الإشراف على مهنة التقييم وتنظيمها وتطويرها؛لما للمهنة من دور مهم وبارز في المنظومة الاقتصادية في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2023.

وأكد أن مهنة التقييم في المملكة تخطو خطوات تطويرية متسارعة، تنسجم من حيث الأهداف والرؤى مع النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات؛وتأتي الموافقة على تعديلات نظام المقيمين المعتمدين امتداداً للدعم الذي تحظى به المهنة من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- وإيماناً بالدور المحوري الذي تقوده عمليات التقييم في بيئة الأعمال الاقتصادية في المملكة،وخلق البيئة الجاذبة للاستثمار في المجالات كافة.