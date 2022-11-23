وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تحديد يوم 23 مارس يوماً للمسؤولية الاجتماعية

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رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة الموافقة الكريمة على تحديد يوم 23 مارس ليكون يومًا للمسؤولية الاجتماعية، مؤكداً حرص ودعم القيادة الرشيدة المستمر واللا محدود لشركات الوطن، وحرصهم على إبراز المسؤولية الاجتماعية التي تضاهي في ممارستها وبرامجها وإسهاماتها أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح المهندس الراجحي أن المسؤولية الاجتماعية ممارسة حضارية في المجتمعات المتقدمة، تنبع من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسد الاحتياج التنموي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة المميزة ستكون موعدًا نسلط الضوء من خلالها على برامج المسؤولية الاجتماعية لإبراز مستوى رقي شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الوطن، فيما تقدمه من أجل ازدهار المجتمع واستدامة موارده للأجيال القادمة.

ودعا المهندس الراجحي شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتفعيل ذلك اليوم بإبراز مسؤوليتهم الاجتماعية وأثرها وجعل هذه المناسبة نافذة لعرض منجزاتنا للآخرين، وقيمة مضافة لشركات الوطن في مجال المسؤولية الاجتماعية، وأن تبرز تلك الإسهامات حلول جذرية لمعالجة قضايا جوهرية تهم المجتمع، وتسهم في حماية وتطور الإنسان وحفظ التنوع البيئي والموارد الطبيعية ونمو الاقتصاد وتنمية موارده.

وأكد الراجحي أن هذه المناسبة ستكون انطلاقة للعديد من المناسبات والفعاليات التي تبرز مبادرات شركات الوطن على المستوى العالمي واستعراض أفضل الممارسات العالمية، لتتكامل مع بعضها في صناعة التميز وتتويج المتميزين في المسؤولية الاجتماعية.