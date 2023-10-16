وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

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ترأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، في القاهرة؛ الاجتماع الـ 79 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك بعد إعادة تشكيل المكتب برئاسة المملكة العربية السعودية، بحضور أصحاب المعالي وزراء الشؤون الاجتماعية أعضاء المكتب التنفيذي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها؛ مشروع المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد والفعاليات المصاحبة، وتنظيم المؤتمر -الأورو متوسطي- حول الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة، إلى جانب منتدى المجتمع المدني للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية (الدورة الخامسة)، والمؤتمر الدولي حول حماية الفطرة والتنوع الإنساني.

وأوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كلمته، أن ما تشهد منطقتنا العربية من تحولات وتطورات في شتى المجالات؛ يتطلب منّا جميعاً إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات الشعوب العربية برؤى جديدة، خصوصاً في المجالات الاجتماعية، لتحقيق الرفاه والسلم الاجتماعي والتنمية المستدامة، منوهاً بالسياسات الاجتماعية في الدول العربية التي تهتم بإشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يكفل التمكين التنموي عوضاً عن الرعاية التقليدية القائمة على المساعدات والمنح المادية.

وأكد معاليه أهمية تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال القضاء على الفقر، وتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم كبار السن، ودعم وخدمة قضايا التنمية الاجتماعية.