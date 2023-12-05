وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشارك في مبادرة تطوع بخبرتك

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شارك معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم في مبادرة تطوع بخبرتك ضمن فعاليات الاحتفاء بيوم التطوع السعودي والعالمي، وذلك من خلال مناقشة موضوع الاستدامة المالية في الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عدد من المختصين في القطاع غير الربحي.

وتناول معاليه خلال اللقاء مقومات الاستدامة المالية في توفير قدرات مالية وبشرية للمنظمة، وتوفير موارد، وإدارة موارد وتكاليف، وتخطيط استدامة الخدمات، مشيراً إلى أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يقدم خمسة برامج لتعزيز الاستدامة المالية للمنظمات، وتشمل برنامج إسناد الخدمات الحكومية، وبرنامج حوكمة القطاع، وبرنامج بناء القدرات، وإنشاء وحدة الاستثمار الاجتماعي، والخدمات الإلكترونية.

وأكد أن الاستدامة المالية في الجمعيات والمؤسسات الأهلية تتطلب الالتزام بمعايير الحوكمة، ورفع القوائم المالية، وتسجيل القيود المحاسبية بشكل صحيح، وتصنيف العوائد، إلى جانب رفع الوعي بالأنظمة، وتعزيز كفاء الإنفاق، وتبادل الخبرات والتجارب، داعياً إلى أهمية تنويع الاستثمارات، وتصميم منتجات ومبادرات وخدمات نوعية وتسويقها، كذلك دعم برامج التدريب، والتخطيط المالي للمستقبل.