وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرعى فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي ويكرّم الفائزين بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي

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رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بمدينة الرياض اليوم, فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي 2023م الذي تنظمه الوزارة للعام الرابع على التوالي تحت شعار (عطاء وطن)، كما كرّم الفائزين بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي في دورتها الثالثة، وسط حضور ومشاركة عدد من أصحاب السمو، والمعالي، بالإضافة إلى قيادات من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

ويأتي الاحتفال بهدف الإسهام في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، وكذلك أحد الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني والمتمثل في تشجيع العمل التطوعي، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع الدولي في إبراز جهود المتطوعين، وتحفيز شرائح المجتمع كافة للمشاركة في المبادرات التطوعية المختلفة.

وقال معاليه في كلمته خلال الحفل: “امتدادًا لجهود الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع، فقد حددت الوزارة الوصول لهذا الهدف في عام 2025، بإذن الله، وذلك من خلال تظافر جهود المتطوعين، والتكامل مع القطاعات المعنية كافة”.

وكشف عن بعض الإحصاءات التطوعية، مبينًا أن عدد المتطوعين في العام الجاري 2023م بلغ (725,744) متطوعًا ومتطوعة، أسهموا في التطوع من خلال (427,481) فرصة تطوعية طرحتها المنصة الوطنية للعمل التطوعي، قدموا عبرها (44,379,811) ساعة تطوعية، واستفاد منها أكثر من (64 مليون) مستفيد.

وأعلن الراجحي عن إطلاق معيار العمل التطوعي في القطاع الخاص، كما دشّن الدوري السعودي التطوعي، مقدمًا شكره وتقديره للمتطوعين على مشاركاتهم المتميزة وبذلهم لأوقاتهم وجهدهم، وكذلك لكل الشركاء في كل القطاعات، لإسهاماتهم في تحقيق تلك النجاحات، وتذليل الصعاب والمعوقات في سبيل عمل تطوعي مستدام.

وتضمن برنامج الحفل قصص نجاح لمستفيدين من مبادرة تطوع بخبرتك، وأخرى لمستفيدين من العمل التطوعي، وعرضين مرئيين عن منجزات التطوع في الفترة من 2015 – 2023، وإعلان الفائزين بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي, بالإضافة إلى عرض إبداعي عن التطوع.

وفي ختام الحفل سلّم المهندس الراجحي الفائزين بجائزة العمل التطوعي جوائزهم، حيث أعلنت الأمانة العامة أسماء الفائزين من أفراد وجهات ومؤسسات.