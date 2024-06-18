وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتفقد أعمال الوزارة ويُشيد بجهود العاملين والمتطوعين في موسم حج 1445هـ

المناطق-الرياض

ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بجهود العاملين والمتطوعين خلال موسم حج هذا العام، وما يقومون به من أعمال لتسهيل وتسخير أداء ضيوف الرحمن نسكهم بيُسر وطمأنينة، مشيرًا أن هذه الجهود تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – التي اقتضت تقديم الدعم وتسهيل العديد من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، بالتكامل والتعاون مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم ، المقر الرئيس لعمليات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الحج، اطلّع خلالها على سير العمل وجهود الفرق الرقابية التابعة للوزارة في تعزيز امتثال المنشآت العاملة في الحج‬ بنظام العمل ولوائحة التنفيذية، وأبرز المبادرات والخدمات ومهام فرق العمل التطوعية خلال موسم الحج داخل الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

وكانت الوزارة قد أطلقت عددًا من الخدمات والمبادرات ضمن جهودها المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن والعاملين والمنشآت في موسم الحج منها تمكين العمل الموسمي للمنشآت والأفراد عبر خدمة “أجير الحج” وخدمة “التأشيرات الموسمية”، كما تقوم اللجان الرقابية التابعة للوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالمتابعة المستمرة لأحكام نظام العمل، كما أطلقت مبادرة لمكافحة التسول في الموسم بلغات متعددة وأشرفت من خلال مبادرة مراكز ضيافة الأطفال على أكثر 22 مركزًا بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى عدة مسارات تطوعية وخدمية لخدمة الحجاج.

يذكر أن هذه الجهود استمرارًا لعمل منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تعزيز وتحسين فعالية الخدمات وزيادة الفرص التطوعية بهدف تسهيل مناسك الحج وخدمة ضيوف الرحمن.