وزير الموارد البشرية ومدير منظمة العمل الدولية يشهدان توقيع اتفاقية للتعاون المشترك

المناطق_واس

شهد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مع مدير منظمة العمل الدولية جيلبرت هونج بو , اليوم, توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من برنامج التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، وذلك خلال ترؤس معاليه وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف.

وتشتمل الاتفاقية على برنامج التعاون الفني لدعم الوزارة في مجال التحليل، والسياسات، وتنمية الكفاءات بين حكومة المملكة ومنظمة العمل الدولية.

وكان المهندس الراجحي قد بحث في لقاء ثنائي مع مدير منظمة العمل الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، ونتائج العمل في اللجان المتخصصة، والتوجهات المستقبلية لتطوير منظمة العمل الدولي، إلى جانب الموضوعات المشتركة بين الجانبين وسبل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.