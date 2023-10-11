وزير الموارد البشرية يتفقد مركز العناية الرقمي بالوزارة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين

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تفقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم مركز العناية الرقمي ومركز الأمن السيبراني في وكالة التحول الرقمي بالوزارة، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

واطلع معاليه خلال الزيارة على الحلول التقنية وأنظمة الرقابة الاستباقية والتوجيهات الرقمية التي تقدمها الوزارة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق مستويات ضمان الخدمات، من خلال تبني منهجيات الرقابة الاستباقية، والتأكيد على دور الإدارات التي تم تأسيسها؛ لرفع معدل جودة الأداء والخدمات المقدمة.

ويضم مركز العناية الرقمي عدة أقسام متخصصة؛ تتمثل في قسم الرصد والرقابة الاستباقية الذي يعمل على مدار الساعة؛ للتنبؤ والتحليل للتنبيهات التقنية للمنصات والخدمات الرقمية قبل تأثر الخدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتجنبها، كما يعمل قسم المساندة والدعم الرقمي وقسم جودة الخدمات الرقمية مع جميع أقسام المركز؛ لتحقيق مستهدفات المراقبة، وتعزيز تقديم الحل والدعم من المستوى الأول، وقياس دقة وجودة الحلول والخدمات المقدمة وفق المعايير العالمية.