وزير الموارد البشرية يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

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رأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الاجتماع السابع لمجلس إدارة المركز؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتطوير اللوائح التنظيمية للمركز، ومؤشرات القياس.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع سير عمل اللجان، وتحديث إستراتيجية المركز، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية، كما تم استعراض أبرز المؤشرات حول أداء الجمعيات الأهلية، و بناء مؤشر لقياس جاهزية القطاع غير الربحي، ومناقشة تقرير مشروع زيارات الحوكمة للمنظمات غير الربحية.

ونوه معاليه بجهود المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في تطوير اللوائح، والحوكمة، وتحقيق مستهدفات القطاع التنموية، مؤكدًا أهمية استمرار تلك الجهود وصولاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لإسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول العام 2030، مشيداً بشراكات القطاع مع مؤسسات المجتمع وأفراده.