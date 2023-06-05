وزير الموارد البشرية يرأس غدًا وفد المملكة المشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

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يرأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي غدًا، وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف؛ بعنوان (النهوض بالعدالة الاجتماعية) والذي تستمر أعماله حتى الـ 16 من يونيو الحالي.

وسيلقي معاليه كلمة المملكة في المؤتمر الذي يشارك فيه مسؤولين من 187 دولة، إضافةً لممثلين من أصحاب العمل والعمّال.

ويتناول المؤتمر تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي، واستعراض تقارير اللجان المختصة، ومناقشة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، إضافة إلى مناقشة الحماية الاجتماعية للعمّال، والانتقال العادل، والنظر في السياسات الصناعية والتكنولوجيا نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.

يذكر أن المملكة انضمت إلى منظمة العمل عام 1976م، وصادقت على أولى اتفاقياتها في عام 1978م من أصل 16 اتفاقية، حيث تأتي مشاركة المملكة السنوية امتدادًا لجهودها المستمرة تجاه القضايا العمالية الدولية، وسعيها المتواصل لتعزيز العلاقات الدولية والثنائية، إضافة إلى تفعيل دورها المميز والمؤثر في المجتمع الدولي .