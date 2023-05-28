وزير الموارد البشرية يرأس مجلس شؤون الأسرة ويؤكد أهمية التكامل لتعزيز دور الأسرة في المجتمع

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رأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم الجلسة الثامنة عشرة لمجلس إدارة مجلس شؤون الأسرة، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتورة ميمونة آل خليل.

واستعرض المجلس مؤشرات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأسرة، كذلك مناقشة آليات تفعيل توصيات الدراسات المنفذة من قبل المجلس، بما يفعل دور المجلس في تعزيز مكانة الأسرة وتمكين أفرادها؛ وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد المهندس الراجحي أهمية تكامل الجهود المجتمعية لدعم وتعزيز دور الأسرة في المجتمع، وتنسيق العمل مع القطاعات ذات العلاقة في تحقيق مستهدفات إستراتيجية المجلس، واستثمار الفرص المتاحة نحو مزيد من التمكين للأسرة، وتحفيز أبنائها للمشاركة في التنمية الوطنية الشاملة.

من جهتها قدمت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتوره ميمونة آل خليل شكرها وتقديرها لمعالي الوزير وكافة أعضاء مجلس الإدارة على الدعم الكبير الذي يلقاه المجلس) مما سينعكس إيجاباً على وتيرة الأداء وتحقيق مستهدفاته في تمكين الأسرة بكل مكوناتها.