وزير الموارد البشرية يطلق “برنامج جدير” لتأهيل وتدريب المتميزين من حديثي التخرج

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أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم, “برنامج جدير”؛ لتأهيل وتدريب المتميزين من حديثي التخرج قبل التحاقهم بوظائف الوزارة المرشحين عليها، بهدف إكسابهم المعرفة والخبرة العملية اللازمة في بيئة العمل.

وأكد معاليه في كلمته خلال الحفل المعد لهذه المناسبة , أن “برنامج جدير” يأتي ضمن جهود الوزارة الاستراتيجية لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، بما يعكس توجهات القيادة الرشيدة في رفع مستوى الأداء الوظيفي، وتعزيز قدرات الموظفين، وتمكينهم للمنافسة عالمياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت خلال العام الحالي 2023م أكثر من 80 برنامجاً تدريبياً لموظفي وقيادات الوزارة؛ بهدف رفع كفاءة وقدرات الموظفين، من خلال (5) مؤشرات أداء رئيسة.

وأوضح أن جهود الوزارة الحالية تتركز على تحقيق (4) توجهات إستراتيجية مستقبلية لتطوير وإدارة رأس المال البشري، وتشمل: الاستثمار في تدريب وتطوير قدرات وكفاءة الموظفين، والاستفادة من كفاءات الوزارة في تغطيه الاحتياج الوظيفي عوضاً عن الاستقطاب الخارجي؛ عدا الوظائف التي تتطلب اختصاصات محددة، إلى جانب رفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، وذلك للوصول إلى بيئة عمل أكثر ارتباطاً، كذلك زيادة التنافسية من خلال رفع مستهدفات النضج في جميع مجالات الموارد البشرية؛ لتكون الوزارة مثالاً يحتذى به للجهات الحكومية الأخرى.

وقدّم معاليه التهنئة للمتدربين بالتحاقهم ببرنامج جدير لتأهيل المتميزين، مشيداً بمساهمة الكوادر الوطنية في التنمية الوطنية الشاملة.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة تكامل الدكتور أحمد يماني أهمية “برنامج جدير” في تطوير مهارات حديثي التخرج، مشيرًا إلى أن الشركة قد وقعت اتفاقية تفاهم مشتركة مع الوزارة لتشغيل البرنامج.

بدورها ألقت أندريا سالفيميني كلمة جامعة بيركلي -إحدى شركاء البرنامج- أشادت فيها بجهود الوزارة في تأهيل وتدريب الخريجين، مؤكدة أن الجامعة ستسهم في برنامج جدير وفق خطة تدريبية ممنهجة في مجالات متعددة.

حضر الحفل معالي مساعد الوزير للخدمات المشتركة الأستاذ إسماعيل الغامدي، ووكيل الوزارة للموارد البشرية المهندس محمد المغلوث، وعدد من المسؤولين في الوزارة.