وزير الموارد البشرية يفتتح المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية تحت شعار “استكشاف الأفق”

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رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بالرياض اليوم ؛ انطلاق أعمال المؤتمر الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية تحت شعار “استكشاف الأفق”، -الذي يستمر خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2024 -، ويناقش خمسة محاور رئيسة؛ تتضمّن الاستدامة، وسلامة الشركات، والتحول التقني، بالإضافة إلى محور الوعي والثقافة، ومحور الصحة المهنية، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، والمختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، وذلك في فندق الفورسيزون.

وأكد الراجحي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر على نجاح المملكة خلال الأعوام الماضية في تحقيق العديد من المنجزات في مجال السلامة والصحة المهنية؛ نتيجة للبرامج والمبادرات التي بدأ العمل عليها بالتزامن مع إطلاق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى إيجاد مجتمع حيوي، وبناء اقتصاد يتميّز بالتنوع والاستدامة، مشيراً إلى أن المملكة تسعى من خلال السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى تعزيز وتطوير المنظومة، وتعزيز وحماية العاملين في مختلف أماكن العمل على المستوى الوطني، بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتقديم أفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع سوق العمل.

وأشاد معاليه بجهود المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والدور التكاملي الذي تقوم به الجهات من مختلف القطاعات في المجلس وفي منظومة السلامة والصحة المهنية، موضحاً أن تلك الجهود أثمرت عن انخفاض معدل إصابات العمل في المملكة من 416 إصابة لكل 100 ألف عامل إلى 288 إصابة لكل 100 ألف عامل، بمعدل %30.7 خلال السنوات الماضية، كما ارتفعت نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية إلى %71.27، بالإضافة إلى إطلاق عدد من التشريعات التي أسهمت بشكل فعال في تعزيز الوعي بمسائل السلامة والصحة المهنية من خلال إطلاق البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، ، ومن بين هذه التشريعات؛ إصدار اللائحة الإدارية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتطوير سياسة وطنية متكاملة في هذا المجال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأطراف الإنتاج الثلاثة، مما ضمن شمولية واعتمادية هذه السياسة وتنفيذها بقرار من مجلس الوزراء، مع متابعة دقيقة لتنفيذه.

وكان معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد افتتح المعرض المصاحب للمؤتمر، وزار عدداً من أجنحة الشركاء والرعاة والجهات المشاركة مثل: معرض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومعرض شركة أرامكو الشريكين المؤسسين والمنظمين للمؤتمر، كما دشّن معاليه الموقع الرسمي للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، واستعرض منصة التدريب الإلكتروني في مجال السلامة والصحة المهنية، ومنصة التبليغ والتحقيق عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.