وزير النقل الإندونيسي: الكوادر الوطنية السعودية المشاركة في “طريق مكة” تعمل باحترافية

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نوَّه وزير النقل الإندونيسي بودي كاري سمادي بالتعاون بين جمهورية إندونيسيا والمملكة العربية والسعودية، وما حققته مبادرة “طريق مكة” لخدمة حجاج بيت الله التي تهدف إلى تيسير إنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن من إندونيسيا للمملكة قبل مغادرتهم بلدهم.

وأكد في تصريح لـ “واس” أن المبادرة اختصرت الوقت على الحجاج، من خلال جهود الكوادر الوطنية السعودية المشاركة التي تعمل باحترافية وفق تنظيم دقيق، ما انعكس إيجاباً على الحجاج.

وبيّن أن المملكة دأبت على تسخير جميع إمكانياتها المالية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن منذ تأسيسها حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وكانت المبادرة لها بالغ الأثر والفرحة في تسهيل إجراءات حجاج إندونيسيا، التي يحتاجونها بالفعل وزادت هذه السنة عن جاكرتا بمدينتي سورابايا وسولو، مشيداً بأهداف المبادرة وما حققته من قبول على جميع الأصعدة.