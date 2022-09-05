وزير النقل: تم توطين بعض الوظائف في مختلف التخصصات

قال صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، إنه تم التوصل في صناعة المحتوى المحلي إلى التوطين الكامل في بعض الوظائف، وأن هذه الوظائف متاحة جميعها أمام العنصر النسائي.

م توطين بعض الوظائف في مختلف التخصصات

وأضاف الجاسر خلال لقائه في منتدى تطوير المحتوى المحلي ،أن العنصر النسائي أصبح له المشاركة في كافة التخصصات التي يرغبن في العمل فيها.