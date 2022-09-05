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وزير النقل: تم توطين بعض الوظائف في مختلف التخصصات

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 5 سبتمبر 2022 - 11:45 صباحًا

قال صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، إنه تم التوصل  في صناعة المحتوى المحلي إلى التوطين الكامل في بعض الوظائف، وأن هذه الوظائف متاحة جميعها أمام العنصر النسائي.

م توطين بعض الوظائف في مختلف التخصصات

وأضاف الجاسر خلال لقائه في منتدى تطوير المحتوى المحلي ،أن العنصر النسائي أصبح له المشاركة في كافة التخصصات التي يرغبن في العمل فيها.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 5 سبتمبر 2022 - 11:45 صباحًا
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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