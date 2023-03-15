وزير النقل والخدمات اللوجستية يتفقد مشروع استكمال الطرق التي تخدم المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد بالفرعاء

المناطق_واس

تفقد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر مشروع استكمال الطرق التي تخدم المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد بالفرعاء بمنطقة عسير.

واطّلع معاليه عن كثب على آلية سير المشروع الذي يهدف إلى تنفيذ تقاطعات تسهّل عملية تنقل سكان المنطقة، إضافةً إلى رفع مستوى جودة الطرق في المنطقة المحيطة بالمدينة الجامعية، وعمل ازدواج للطرق غير المزدوجة حولها.

كما اطّلع معاليه على مراحل عمل المشروع والخدمات المقدمة فيه لخدمة قاصدي الطرق في منطقة عسير، وأبرز أعمال التنفيذ والصيانة والسلامة التي تم عملها للارتقاء بجودة الطريق وتعزيز مستويات السلامة المرورية، بما يضمن سلامة مرتاديه وانسيابية الحركة ويحقق مستهدفات قطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.