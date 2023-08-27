وزير النقل والخدمات اللوجستية يشكر ولي العهد بمناسبة إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية

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رفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية – حفظه الله -؛ بمناسبة إطلاق سموه المخطط العام للمراكز اللوجستية.

وقال معاليه بهذه المناسبة: إن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية في المملكة يشكل دعماً كبيراً لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية، كما سيسهم في تطوير البنى التحتية وتحسين إجراءات سير العمل للمستثمرين في القطاع اللوجستي، وتعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات.

وأضاف: أن المخطط سيكون عنصر جذب ودعم لتمكين الصناعات المحلية وتعزيز الصادرات السعودية بكفاءة عالية، ودعم اقتصاديات وخدمات التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وتوفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي.

وأشار المهندس الجاسر إلى ما تحقق من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات استراتيجية نوعية منذ إطلاق سموه الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية منتصف العام 2021م، التي أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق المؤشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث كان آخرها تقدم المملكة 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، مبيناً أن المنظومة عملت منذ إطلاق الاستراتيجية على تنفيذ العديد من المبادرات التي شملت إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة، ومنحها لأكثر من 1500 شركة محلية وعالمية، وتدشين منصة “لوجستي”، وتقليص مدة الفسح إلى ساعتين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض، وإعلان شركة “أبل” كأول مستثمر دولي فيها وإطلاق 19 منطقة لوجستية، وتوقيع اتفاقيات عديدة لتدشين مناطق لوجستية في الموانئ السعودية، وتدشين عدد من الخدمات الملاحية لربط موانئ المملكة بالعالم، وتدشين الميناء الجاف لنقل المنتجات والبضائع من الرياض إلى الدمام.

وأكد وزير النقل أن المنظومة ستواصل عملها في سبيل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تعد أحد محاور وبرامج رؤية المملكة 2030، وترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستياً عالمياً.