وزير النقل والخدمات اللوجستية يعقد اجتماعات ثنائية على هامش جمعية المنظمة البحرية الدولية في دورتها الـ 33

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عقد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في لندن، اجتماعاً ثنائياً مع عدد من نظرائه أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، وذلك على هامش جمعية المنظمة البحرية الدولية في دورتها الـ 33.

والتقى معالي الجاسر كلًا من: معالي الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد كيتاك ليم، ومعالي وزير العلوم والطاقة والاتصالات والنقل الجامايكي السيد هون داريل فاز، ومعالي وزير الاقتصاد البحري والاقتصاد الأزرق النيجيري السيد أيتولا أديغبوييغا، إضافة إلى معالي وزير النقل في إندونيسيا بودي كاريا سومادي، ومعالي وزير البنية التحتية والإسكان السويدي السيد أندرياس كارلسون، ومعالي وزير النقل الفلبيني السيد خايمي باوتيستا، ومعالي وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام الحميد، إضافة إلى وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، وسعادة وزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد بن ثامر الكعبي، ومساعد القائد لسياسة الوقاية في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الأدميرال واين آر أرجوين جونيور.

وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل أوجه تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات التنموية والاقتصادية، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز الشراكات الواعدة وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في القطاع البحري.