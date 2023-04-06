وزير النقل والخدمات اللوجستية يقف على حركة السفر في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة

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وقف معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج على انسيابية حركة السفر والخطط التشغيلية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، كما اطلع على سير العمل وفق الخطط المعتمدة لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل حركة السفر للزوار وتحسين تجربة المسافر.

وتجول معالي وزير النقل برفقة عدد من القيادات على منطقة إنهاء إجراءات السفر، مستمعاً إلى شرح مفصل عن آلية استقبال ضيوف الرحمن، وشاهد عرضاً عن الخطط التشغيلية.

عقب ذلك ترأس معالي المهندس صالح الجاسر اجتماعاً لاستعراض ومناقشة المواضيع المتعلقة بموسم ذروة العمرة ومتابعة استعدادات وخطط الجهات الحكومية المعنية بأعمال الموسم والترتيبات والإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

ونوّه معالي زير النقل والخدمات اللوجستية، بجهود العاملين في قطاعات المطار كافة، موجها بمضاعفة الجهود وتكثيف الأداء وتسهيل حركة تدفق الزوار والمسافرين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، تحقيقًا لمستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.