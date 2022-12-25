وزير النقل والخدمات اللوجستية يكرم 5 فائزين في (تحدي النقل) بجوائز تصل إلى 500 ألف ريال

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كرم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن بن ناصر الجاسر الفائزين بالمراكز الخمس الأولى في تحدي النقل، المبادرة الأولى في مجالها والأضخم من نوعها التي تجمع المبتكرين ورواد الأعمال والمصممين لابتكار الحلول الرقمية وتبني الأفكار الريادية لتطوير الخدمات في مختلف أنماط النقل البري والبحري والسككي والجوي، وبجوائز تتجاوز 500 ألف ريال سعودي، حيث أُسدل الستار اليوم على فعالياته في حفل ختامي نظمته الهيئة العامة للنقل وبحضور معالي رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة قيادات الجهات الحكومية وذات العلاقة والتي تمثل القطاعين العام والخاص.

وتضمن حفل الاختتام تكريم خمسة فرق فائزة بالمراكز الأولى، وحصل على جائزة المركز الأول مشروع كاميون، والذي سيسهم في تحقيق الربط والاتصال بين وسطاء نقل البضائع والأمتعة.

بينما حصل على جائزة المركز الثاني مشروع Voyage Logistics Solution، والذي سيعمل على أتمتة العملية اللوجستية بشكل ذكي وفعال.

وحقق مشروع TEBS جائزة المركز الثالث والذي من المتوقع أن يسهم في تلافي تأثير فروقات الضغط الجوي على مستقلي وسائل الطيران.

ويتجاوز إجمالي الجوائز المقدمة للفائزين بالمراكز الخمس الأولى أكثر من 500 ألف ريال سعودي شاملةً الدعم المادي، وتبنّي واحتضان المشاريع حتى تكتسب النضج الكافي للاستقلال والتواجد في السوق المحلي، وقد اهتم “تحدي النقل” بتسخير التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لمعالجة أهم التحديات التي تواجه قطاعات النقل المختلفة، وذلك من خلال استقطاب الموهوبين والمبتكرين وأصحاب الأفكار والمهارات من مختلف شرائح المجتمع، ومن ثمّ توفير الطرائق المثلى والمنصّة الأنسب، والدعم الأشمل من إرشادٍ وتجهيزات ومعدّات، لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريعَ ذات أهليّة تجاريّة ومستقبل واعد يسهم في تجويد وسائل النقل وتحسينها.

وسجل هذا الحدث النوعي “تحدي النقل” في نسخته الأولى إقبالاً كبيرًا من قبل المتسابقين، وبلغ إجمالي المسجلين أكثر من 1250 متسابقا، تأهل منهم 200 فرد ، ليشاركوا في التحدّي ويسهموا في بناء مشاريعه، مشكّلين 34 فريقاً يطوّر كل منهم فكرةً، إذ يضمّ كل فريق مجموعة متكاملة من أصحاب المهارات التقنيّة والفنيّة والمهنيّة.

وتضمن حفل الاختتام “لتحدي النقل” إعلان معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية عن إطلاق هذه المسابقة النوعية “تحدي النقل” ليصبح حدثاً سنويًا رائداً، ومصنعاً لإنتاج الأفكار البناءة والمثمرة والتي ستسهم في صناعة المستقبل لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وبما يحقق رؤية المملكة 2030.