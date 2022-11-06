وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي بوفد كوري بهدف تعزيز التعاون وعقد شراكات استثمارية بين الجانبين

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التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بمعالي وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية وون هي ريونغ والوفد المرافق له، ومجموعة من المستثمرين في القطاع الخاص في الجانب الكوري.

وبُحِثت خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، ومناقشة عدد من فرص الشراكات الاستثمارية بما يسهم في تطوير البنى التحتية واستغلال التقنيات الحديثة في قطاع النقل بين البلدين.

وقدمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عرضًا مرئيًا عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وما تتضمنه من فرص ومبادرات وبرامج ومشروعات كبرى تسهم في ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط قارات العالم الثلاث، إلى جانب استعراض أبرز التقنيات الحديثة التي تستخدمها المنظومة للارتقاء بوسائل النقل كافة وخدمات النقل العام في المدن.

من جانبه، استعرض الوفد الكوري مشروعاته ومراحل التطور التي حُقِّقت في مجال النقل، وقدمت مجموعة من الشركات الكورية عروضًا عن دورها في الهندسة والإنشاءات، والبناء الذكي، والتنقل، والمدن الذكية، وتقنية المعلومات والاتصالات.

يذكر أن اللقاء يأتي من منطلق تعزيز التعاون وبحث سبل توطيد العلاقة بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال تطوير البنى التحتية وتطبيق أنظمة تطبيق متطورة، إضافةً إلى تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.