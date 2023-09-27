وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي قادة الشركات الصينية ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات

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عقد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر والوفد المرافق، سلسلة لقاءات مع قادة الشركات الكبرى في العاصمة الصينية بكين، وشهدت هذه اللقاءات توقيع عدة اتفاقيات مشتركة لتعزيز التعاون السعودي الصيني.

وكان أولى هذه اللقاءات مع مدير عام تطوير قطاع الشراكات بشركة KERRY فيا تشانغ، حيث استمع معاليه لشرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وشهد اللقاء تسليم الرخصة اللوجستية للشركة لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة.

كما التقى الجاسر، مع نائب المدير العام لقسم الرقمنة والعمليات عضو مجلس إدارة شركة سينوترانس المجدوعي للشرق الأوسط شاو هونغتاو، واستمع معاليه لنبذة عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وجرى خلال اللقاء تسليم الرخصة اللوجستية للشركة لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة.

كما التقى وزير النقل بمدير منطقة الشرق الأوسط لشركة JDL ياو ليو، واستمع معاليه لشرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، حيث سلّم معاليه الرخصة اللوجستية للشركة لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة.

وفي نفس السياق التقى الجاسر، بمدير التشغيل وتطوير الأعمال بشركة Alibaba Cainiao Group شين لينهاي، واستمع لشرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وقام معاليه بتسليم الشركة الرخصة اللوجستية لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة، كما شهد اللقاء توقيع معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، اتفاقية مع الشركة لتقديم خدمات العنوان المختصر.

كما أجرى الجاسر لقاءً مع الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة J&T Express تشونغ تشيو، واستمع معاليه لشرح عن الشركة وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وجرى خلال اللقاء توقيع الدكتور رميح بن محمد الرميح اتفاقية مع الشركة لتقديم خدمات العنوان المختصر، كما وقع مع الشركة اتفاقية للتعاون التدريبي مع الأكاديمية السعودية اللوجستية.

واختتم الجاسر لقاءاته بمدير عام شركة iMile يوبي لي، واستمع لشرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وجرى خلال اللقاء توقيع الدكتور رميح بن محمد الرميح، اتفاقية مع الشركة لتقديم خدمات العنوان المختصر، كما وقّع مع الشركة اتفاقية للتعاون التدريبي مع الأكاديمية السعودية اللوجستية.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاءات تأتي على هامش مشاركة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية في افتتاح المنتدى العالمي للنقل المستدام، المقام بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة 25- 26 سبتمبر 2023م.