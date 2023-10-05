وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي ممثلي البريد العالمي على هامش المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي

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عقد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي دول الاتحاد البريدي العالمي، وذلك على هامش المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي.

وناقش الجاسر مع معالي وزير الاتصالات الرقمية والتكنولوجيا في جنوب أفريقيا موندلي جونجوبيلي، ومعالي وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في جمهورية الكاميرون مينيت ليبوم لي ليكينج، ومعالي وزير البريد وتكنولوجيات المعلومات الجديدة في جمهورية النيجر راليو سيدي محمد، ومعالي وزير النقل والاتصالات في جمهورية ليتوانيا الدكتور ماريوس سكوديس، ومعالي وزيرة الاقتصاد الرقمي والبريد والتحول الرقمي في بوركينا فاسو الدكتورة إيمناتا ساباني، ونائب وزير الاتصالات في دولة اليابان يوشياكي تاكيوتشي، ومعالي نائب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية ناميبيا إيما ثيوفيلوس، سُبل التعاون وتعزيز العلاقات وترسيخ الترابط البريدي على المستوى الإقليمي والعالمي.

ويُعد المؤتمر الاستثنائي الرابع حدثاً مهماً ومحورياً في تاريخ الاتحاد البريدي العالمي، حيث يجمع قادة قطاع البريد والخبراء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم من أجل دعم فرص الابتكار والتقنيات الحديثة وتسخيرها للنهوض بمستقبل الخدمات البريدية.