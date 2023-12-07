وزير النقل والخدمات اللوجستية يهنىء القيادة الرشيدة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة

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رفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة التي تعكس مدى الاهتمام برفاهية المواطنين، ودفع عجلة التنمية في المجالات كافة.

وقال الجاسر:” إن الميزانية العامة للدولة نجحت في قراءة المؤثرات الاقتصادية والإقليمية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً، وتؤكد حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة وتنمية القوى البشرية والارتقاء بأداء أجهزة الدولة بما يلبي تطلعات وآمال مواطنيها في المجالات كافة، كما أنها تأتي في وقت تشهد فيه المملكة إنجـازات بـارزة، ومكانـة كبيـرة ومتنامـية فـي شتـى القطاعـات على الساحتيـن الإقليمية والدولية، بما في ذلك قطـاع النقـل والخدمـات اللوجستيـة، الـذي يشهـد تسارعـًا ملحوظـًا وقفزات شاسعة نحو ترسيخ مكانه المملكة عالمياً “.

ونوه الجاسر إلى أن أرقام الميزانية تحمل بشائر الخير والنماء والتطور في ظل حرص القيادة على أن تكون هذه الميزانية محققة لطموح المواطن وتتماشى مع رؤية السعودية 2030.