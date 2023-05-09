وزير النقل والخدمات اللوجستية يوقِّع مذكرتي تفاهم مع وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري

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وقَّع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري هون هي ريونج، مذكرتي تفاهم في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مجال الطرق.

وتهدف مذكرة التفاهم في مجال مستقبل النقل والابتكار إلى دعم وتبنِّي أحدث تقنيات النقل بالطاقة النظيفة، واستكشاف مجالات الخبرة للتعاون في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، ومواءمة السياسات والتشريعات الخاصة بالمركبة المتصلة وذاتية القيادة، والاستفادة من التجارب في مجال الطيران والبنية التحتية للمطارات، وتبادل ودعم الخبرات لحل التحديات التي تواجه تبنِّي التقنيات الحديثة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

فيما تهدف مذكرة التفاهم في مجال الطرق إلى تبادل الخبرات في بناء الطرق، وتطوير مركز أبحاث الطرق، وتبادل الخبرات في إدارة الأصول، والتشغيل والصيانة، ووسائل السلامة على الطرق.