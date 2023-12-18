وزير النقل والخدمات اللوجستية يُكرّم الفائزين في النسخة الثانية من تحدي النقل

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كرَّم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الفائزين بالمراكز الـ 10 الأولى من تحدي النقل، المبادرة الأضخم من نوعها والأولى في مجالها، التي تعد أكبر تجمع للمواهب الرائدة وتضم المبتكرين ورواد الأعمال والمصممين، لابتكار الحلول الرقمية وتبني الأفكار الريادية لتطوير الخدمات في مختلف أنماط النقل البري والبحري والسككي، عبر 6 مسارات حيوية تشمل مسار الخدمات اللوجستية، مسار النقل العام، مسار النقل في التعليم، مسار النقل في الصحة، مسار النقل في الحج والعمرة، مسار النقل في السياحة، وبجوائز تصل لأكثر من 300 ألف ريال سعودي.

ونظمت الهيئة العامة للنقل اليوم فعاليات الحفل الختامي بعد 3 أيامٍ قضاها المتنافسون في معسكر التحدي، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح وعددٍ من أصحاب المعالي وقيادات الجهات الحكومية وذات العلاقة والتي تمثل القطاعين العام والخاص.

وتضمن الحفل الختامي تكريم 10 فرق فائزة بالمراكز الأولى، حيث جاء في الصدارة فريق “مزن”، تلاه فريق “B2pay” في المركز الثاني، بينما جاء فريق “سلس” في المركز الثالث، واحتل فريق “UnDrive” المركز الرابع، وجاء فريق “النظم المتقدمة” في المركز الخامس.

كما جاء في المركز السادس فريق “خيل وبحر”، تلاه فريق “Avengers” في المركز السابع، بينما جاء فريق “براءات” في المركز الثامن، ثم “نواة” في المركز التاسع، وفي المركز العاشر فريق “أنقل”.

ويتجاوز إجمالي الجوائز المقدمة للفائزين بالمراكز الـ 10 الأولى أكثر من 300 ألف ريال سعودي، شاملة الدعم المادي وتبني واحتضان المشاريع حتى تكتسب النضج الكافي للاستقلال والتواجد في السوق المحلي.

وقد اهتم “تحدي النقل” بتسخير التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لخلق فرص ريادية في مختلف قطاعات النقل، وذلك من خلال استقطاب الموهوبين والمبتكرين وأصحاب الأفكار والمهارات من مختلف شرائح المجتمع، ومن ثم توفير الدعم الأشمل من إرشاد وتوجيه، لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات أهمية تجارية ومستقبل واعد يسهم في تجويد وسائل النقل وتحسينها بما يعود بالنفع على أفراد المجتمع.

وسجل هذا الحدث النوعي “تحدي النقل” في نسخته الثانية إقبالًا كبيرًا من المتسابقين، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين 2669 مسجلًا، ليشاركوا في التحدي ويسهموا في بناء مشاريعه، مشكّلين 70 فريقًا يطور كل منهم فكرة، إذ يضم كل فريق مجموعة متكاملة من أصحاب المهارات التقنية والفنية والمهنية.

يذكر أن النسخة الأولى من تحدي النقل تضمنت عدة موضوعات تشمل السلامة، والنقل العام، والنقل المبتكر، وتكامل أنماط النقل والبيئة، كما تضمنت النسخة الأولى على خمسة مسارات مع أكثر من 1200 مسجل، وتقدم 34 فريقًا بأفكارهم ومشاريعهم بدعم من 40 مرشدًا ومحكمًا، مما أسفر عن تقديم أكثر من 400 فكرة مبتكرة، ومن أبرز نماذج النجاح التي ظهرت من هذا التحدي هي “Camion”، التي شاركت في النسخة الأولى وتمكنت من تقديم حلول لوجستية مبتكرة، وباتت الآن من المكتسبات الوطنية النوعية في هذا المجال.