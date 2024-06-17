وزير النقل يتفقد العمليات التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة أثناء مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن

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زار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ للتأكد من الاستعدادات خلال المرحلة الثانية من مغادرة حجاج بيت الله الحرام.

ووقف الجاسر على العمليات التشغيلية للمطار، مؤكدًا أهمية تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بعد إتمامهم لفريضة الحج، لتيسير وصولهم لبلدانهم بسلام واطمئنان.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية خصصت 3.4 ملايين مقعدٍ عبر رحلاتها الجوية لحجاج بيت الله الحرام، عبر ما يقارب 7 آلاف رحلة خلال مرحلتي الوصول والمغادرة عبر 6 مطارات رئيسية مهيئة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ومطار الطائف الدولي، بالإضافة لمطار خالد الدولي في الرياض ومطار الأمير عبدالمحسن الدولي في ينبع ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.