وزير النقل يزور غرفة العمليات الإعلامية بمكة

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استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري ، مساء اليوم ، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، وذلك بمقر غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1444هـ في مكة المكرمة.

واطلع معاليه على سير العمل في غرفة العمليات الإعلامية، وآلية عمل الفرق في مسارات التخطيط، والعلاقات الإعلامية، والإنتاج الرقمي، وآلية عمل المركز الإعلامي الافتراضي (VPC) الذي بلغ عدد المسجلين من خلالها أكثر من 1100 إعلاميًا محليًا ودوليًا، كما زار معاليه غرفة العمليات الإعلامية لوكالة الأنباء السعودية “واس” مستمعًا إلى شرحٍ من رئيس “واس” الدكتور فهد آل عقران حول العمل الذي تقدمه الوكالة بالتنسيق مع فرقها الميدانية وشركائها الدوليين، ودعمها لوكالات الأنباء الإسلامية والدولية.

وشملت زيارة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية مقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع التي تقوم بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات لوسائل الإعلام والإعلاميين المحليين والدوليين، ويستفيد من خدماتها عبر “منصة إعلام” أكثر من 1200 إعلاميًا.

يذكر أن غرفة العمليات الإعلامية التي تشرف عليها وزارة الإعلام، تهدف إلى دعم تكامل الجهود الإعلامية في الحج، وتسهيل مهام تغطية الحج للإعلاميين من جميع أنحاء العالم.