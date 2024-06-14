وزير النقل يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة “911” بمكة المكرمة

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زار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة، وكان في استقباله قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العقيد عمر بن عيضه الطلحي.

وتجول معاليه، في أقسام المركز، واطلع على آلية سير العمل وكيفية التعامل مع البلاغات والاتصالات الواردة للمركز وإحالتها إلى الجهة المختصة في أسرع وقت ومتابعتها حتى انتهائها بدقة واحترافية عالية، وفق أحدث الوسائل التقنية الموحدة، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وأهالي منطقة مكة المكرمة بعدة لغات على مدار 24 ساعة.

واستعرض العقيد الطلحي، الخدمات المقدمة في غرفة المتابعة الأمنية المكونة من شاشات نقل مباشر لمحافظات منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة.

يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة يختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة، حيث استقبل (282,450) مكالمة من تاريخ (1 / 12/ 1445هـ) حتى تاريخ اليوم (8/ 12/ 1445 هـ)، تنوعت ما بين البلاغات الأمنية والاستفسارات الخدمية والعامة وتم معالجتها كاملة، كما تُعد مراكز العمليات إحدى مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج “رؤية المملكة 2030”.