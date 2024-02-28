وزير النقل يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الخطوط الحديدية

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رفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الخطوط الحديدية.

وقال معاليه: إن القرار يأتي مواكبًا للنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات، وداعماً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومساهمًا في حوكمة قطاع الخطوط الحديدية ومنظمًا للعلاقة بين مالك البنية التحتية ومديرها والمشغل والمستفيد، كما سيمكن النظام من تشجيع المستثمرين وضمان استمرار تطبيق مقدمي خدمات الخطوط الحديدية لأعلى معايير ومتطلبات السلامة والجودة، ووضع السياسات والتشريعات التي تضمن عدالة المنافسة.

كما أوضح الجاسر بأن قطاع الخطوط الحديدية يشهد تقدّما كبيرًا من خلال العديد من المبادرات والمشاريع، كما سجلّ نموًا قياسيًا في أعداد الركاب والبضائع خلال العام ٢٠٢٣، إذ تجاوز عدد المستفيدين ١١.٢ مليون راكب بنسبة زيادة ٥٥٪؜ مقارنة بالعام السابق، كما تم نقل ٢٤.٧ مليون طن من البضائع والمعادن بنسبة زيادة ٦٪؜ .

وبين معاليه بأن هذا النظام سيسهم في تشجيع الاستخدام ويضمن حماية الخطوط الحديدية وبنتيها التحتية ومرافقها وفقاً للمعاير المعتمدة دولياً، كما حدد العقوبات اللازمة لحماية الخطوط الحديدية من التعدي والإضرار بالشبكة.