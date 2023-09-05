وزير النقل يعقد اجتماعات ثنائية على هامش أعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية

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عقد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بجدة أمس ، اجتماعاً ثنائياً مع عدد من نظرائه أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية.

والتقى معاليه كلا من: وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، و وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين محمد بن ثامر الكعبي، و وزير النقل في جمهورية العراق رزاق السعداوي، و وزير النقل في جمهورية الصومال عبدالله أحمد جامع، و وزير النقل في جمهورية غانا كواكو أسياما.

وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل أوجه تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات التنموية والاقتصادية، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز الشراكات الواعدة وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الصناعة البحرية المستدامة.