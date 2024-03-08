وزير النقل يلتقي رجال الأعمال ومنسوبي الغرفة التجارية بالباحة

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التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بحضور قيادات المنظومة، أعضاء الغرفة التجارية بمنطقة الباحة، وأصحاب الأعمال والمستثمرين، وذلك بمقر الغرفة.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الكبير والمستمر بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الخاص، وأبرز الفرص الواعدة في مختلف جهات المنظومة، وفرص الاستثمار الواسعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كما جرى استعراض المستهدفات الطموحة في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وما تتضمنه من مشاريع ومبادرات كبرى لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.