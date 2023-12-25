وزير “النقل” يلتقي عددًا من أهالي المنطقة الشرقية

المناطق_ المنطقة الشرقية

التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أمس، عددًا من أهالي وسكان المنطقة الشرقية للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم، بحضور قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار لقاءات معاليه للتواصل مع أفراد المجتمع.

وبحث معالي الجاسر مع المواطنين أبرز ما يواجهون من معوقات، من أجل الارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعّالة ونوعية لكل المستفيدين، وذلك على هامش زيارته للمنطقة.

وأكد معاليه خلال اللقاء أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مناطق المملكة تحظى باهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظهما الله-؛ لتحقيق القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية، والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة.