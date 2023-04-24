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وزير خارجية الإمارات يُثمن دور السعودية في إجلاء الرعايا الإماراتيين والأجانب من السودان

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 24 أبريل 2023 - 4:41 مساءً

المناطق_متابعات

ثمن وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد، دور السعودية في إجلاء الرعايا الإماراتيين والأجانب من السودان.

وذكر مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبر «تويتر» أن «عبدالله بن زايد يثمن خلال اتصال هاتفي مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دور المملكة العربية السعودية الشقيقة في عملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم من السودان إلى المملكة».

وإنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وصل مواطنو المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان، وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، قبل أيام، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطناً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصاً، يمثلون الجنسيات التالية: «الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو».

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 24 أبريل 2023 - 4:41 مساءً
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