وزير خارجية النيجر: الانقلاب يعيد البلد للعصر الحجري

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بعد تلويح المجلس العسكري في النيجر بعزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم، ندد وزير الخارجية المعزول بتلك الإجراءات.

واعتبر حاسومي ماسودو، في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم الاثنين، أن الانقلابيين يريدون إعادة البلاد للعصر الحجري بمحاكمة رهائنهم، بحسب العربية.

كما رأى أن هذا التصرف الصادر عن “غير مسؤولين” محزن ومؤسف.

وختم متسائلاً: “كيف يمكن للصوص محاكم رهائنهم”، في إشارة إلى قادة المجلس العسكري الذين نفذوا أواخر الشهر الماضي انقلاباً في البلاد، وعزلوا الرئيس واعتقلوه في منزله المحاصر.

أتى هذا التصريح بعدما أفادت مصار مقربة من بازوم أنه يعيش في ظروف صعبة، محاصر في منزله الذي تحول سجناً.

كذلك أكد أحد مستشاريه أن الكهرباء مقطوعة عنه، ولا ماء أو طعام إلا القليل، موضحاً أنه يعيش حالياً على ما تبقى لديه من أرز وحبوب.

كما جاءت انتقادات ماسودو بعد أن أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو الماضي، في آخر تصريحاته التي بثها بوقت متأخر من يوم أمس الأحد أن لديه “المعطيات اللازمة” لمحاكمة الرئيس المطاح به بتهمة الخيانة العظمى.

يشار إلى أنه يرتقب أن تبدأ خلال الأيام القريبة المقبلة مفاوضات بين العسكر في نيامي والمجموعة الاقصادة لدول غرب إفريقيا (إكواس) من أجل التوصل إلى حل للأزمة، بعد أن لوحت الأخيرة بالتدخل العسكري، وفرت عقوبات قاسية على قادة الانقلاب.