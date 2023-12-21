وزير خارجية بريطانيا: لا نريد أن يطول الصراع في غزة

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أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده لا تريد أن يطول أمد الصراع في قطاع غزة، مؤكداً في ذات الوقت على تأييد وقف دائم لإطلاق النار.

وشدد اليوم الخميس، على دعم تنفيذ هدن في غزة لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن، لافتاً إلى أن لندن معنية برهينتين وفقا لـ “العربية”.

مزيد من المساعدات

إلى ذلك لفت وزير الخارجية البريطاني إلى ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة، وأن بلاده تدرس إرسال مساعدات عبر الأردن.

وفي هذا الشأن قال “نريد إرسال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة” وأضاف “سكان غزة لا يجدون الطعام ويجب زيادة المساعدات”.

كذلك كشف أن زيارته للمنطقة تهدف لبحث اليوم التالي للحرب في غزة، مشيراً إلى الانفتاح على كافة الأفكار حول مستقبل غزة بعد الحرب ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

“نرفض تهديد الملاحة”

في موازاة ذلك وعن التهديدات الأخيرة للملاحة البحرية في البحر الأحمر، أكد وزير الخارجية البريطاني رفض أي تهديد للملاحة في البحر الأحمر، مؤكداً على ضرورة وقف هجمات الحوثيين.

وأضاف أن إيران يجب أن تتحدث لأذرعها في المنطقة لوقف التهديدات، وتابع قائلاً “إذا لم نتحرك لوقف التهديدات بالبحر الأحمر فالعالم سيتأثر”.