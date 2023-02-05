وزير دفاع اليمن: تساهل المجتمع الدولي مع الحوثي يهدد استقرار المنطقة

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اتهم وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري، الأحد، المجتمع الدولي بالتساهل مع ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني التي باتت تهدد المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن مع وفد المعهد الديمقراطي الأميركي برئاسة مدير المعهد في الشرق الأوسط ليزلي كامبل، حيث جرى مناقشة تنسيق الجهود وتعزيز التعاون في محاربة الإرهاب والتطرف.

وشدد وزير الدفاع اليمني على ضرورة أن تدعم الدول الديمقراطية اليمنيين في استعادة الدولة والجمهورية وعودة النظام الديمقراطي، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تدعي الحق الإلهي بالحكم وتريد فرضها على الشعب بالقوة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال الداعري “نحن نخوض حربا ضد عدو يهدد الجميع وأنتم أول من خرج من اليمن مكرها بسبب الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي الإرهابية بدعم وتخطيط إيراني وتعاون وتنسيق مع المنظمات الإرهابية داعش والقاعدة، ليس لاستهداف اليمن واستقراره فحسب بل لتهديد المنطقة والعالم”.

ولفت إلى أن ذلك “تجلى بوضوح من خلال استهداف إمدادات الطاقة العالمي وتهديد خطوط الملاحة الدولية، ما يعرض المصالح الحيوية العالمية لمخاطر محدقة إذا لم يتم ردع هذه الجماعة الإرهابية”.

وأوضح أن تساهل المجتمع الدولي تجاه الميليشيات الحوثية الإرهابية، واستمرار تدفق وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والطيران المسير الإيراني لها، سيشكل تهديدا للاستقرار في المنطقة والعالم.

ولفت وزير الدفاع اليمني إلى أن ذلك يجري في ظل تماهٍ وصمت مستغرب من الدول الفاعلة والمنظمات الدولية.