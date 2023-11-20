وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين يستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي

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استقبل معالي وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي بالعاصمة المنامة اليوم، الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.

وتم خلال اللقاء اطّلاع معاليه على أبرز أعمال التحالف الإسلامي ومبادراته الإستراتيجية المعنية بمحاربة الإرهاب في المجالات الفكرية و الإعلامية، ومحاربة تمويل الإرهاب و العسكرية.

ونوّه اللواء المغيدي بالدور الكبير والريادي الذي تقوم به مملكة البحرين في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب والتطرف العنيف ودورها الفاعل كعضو في التحالف الإسلامي منذ تأسيسه، وذلك إيماناً بوجوب الوقوف صفاً واحداً ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن أوطاننا ومجتمعاتنا.