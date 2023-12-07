وزير فلسطيني سابق: أمريكا شريك أساسي في جرائم الاحتلال بقطاع غزة

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قال الدكتور أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة شريك أساسي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف “العجرمي”، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، أنه على الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط على جيش الاحتلال لوقف المخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسريًا.

وأكد أن الولايات المتحدة تمثل غطاء لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، موضحًا أن الإدارة الأمريكية الحالية “كاذبة” وتخالف أقوالها أفعالها.

وأشار “العجرمي” إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تلتزم بأي قانون دولي، ولا يمكنها الاستمرار ليوم واحد في الحرب بقطاع غزة، دون مساعدة من أمريكا، مطالبًا من المجتمع الدولي الضغط عليها لتغيير موقفها تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.